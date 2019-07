O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, conhecido comumente por sua abreviatura Enade, é um teste que acontece anualmente com o principal intuito de avaliar o rendimento escolar dos alunos das Instituições de Ensino Superior do Brasil. O Enade pode ser equiparado com os exames aplicados na rede para avaliação do rendimento escolar dos alunos que estudam em escolas públicas de ensino, porém, este é realizado com o intuito de avaliar o desenvolvimento dos alunos nas universidades brasileiras.

Trata-se de uma prova muito importante, uma forma do MEC conseguir avaliar aquele ensino que é dado nas instituições públicas e privado do nosso Brasil, garantindo que os estudantes tenham um ensino de qualidade, não só um diploma universitário.

Desta forma, o Enade tem por objetivo promover melhorias e aprimoramentos no ensino das Instituições Superiores de Ensino, além de avaliar o ensino de maneira específica para que possamos fazer uma análise minuciosa do retorno que cada universidade dá a seus alunos. Este exame tem se mostrado bastante eficiente para análise do rendimento das universidades brasileiras, tendo em vista que a metodologia utilizada para a aplicação das avaliações tende a avaliar de fato o desempenho dos estudantes quanto ao conhecimento adquirido.

Verdade seja dita, atualmente o exame é considerado primordial a análise antecipada das instituições de Ensino Superior quanto aos seus desempenhos por parte dos que desejam ingressar em uma boa universidade, levando em conta que o mercado de trabalho hoje em dia está completamente voltado para a qualidade da formação adquirida pelo candidato. Sendo assim, vale a pena acompanhar todas as novidades sobre o Enade com o intuito de ficar por dentro quanto ao desempenho da universidade que deseja ingressar.

Para realizar o exame não é necessário realizar inscrição, levando em conta que o cadastro é feito pela própria Instituição de Ensino Superior. Vale ressaltar que é a própria universidade quem seleciona os alunos que irão participar do exame, sendo que os alunos que forem selecionados para o exame são avisados antecipadamente. Para esse ano, o Enade terá realização nestes cursos:

Medicina

Medicina Veterinária

Biomedicina

Nutrição

Enfermagem

Odontologia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Gestão Hospitalar

Radiologia

Educação Física

Farmácia

Formação Geral/Serviço Social

Gestão Ambiental

Agronegócio

Zootecnia e Agronomia.

Para maiores informações acesse o portal do INEP no endereço eletrônico www.portal.inep.gov.br de forma gratuita ou entre em contato com a direção acadêmica da sua instituição de ensino.